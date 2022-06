TOUBA - Assane Mbacké sur Cheikh Abdou Mbacké Dolly : « Aucun leader, ni de YAW ou de Wallu, n’est venu lui rendre visite… Il partage sa chambre avec 101 autres détenus »

Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly vivrait des conditions épouvantables en prison et manquerait terriblement de soutien de la part de la classe politique. C’est Serigne Assane Mbacké qui en a fait la révélation.

Le chef religieux qui a été le voir, dit garder de mauvais souvenirs de l’entretien qu’il a eu avec lui et surtout avoir trouvé sur place un « homme fatigué, abandonné et désemparé ».



Pour Assane Mbacké , le député vit une humiliation anormale. « C’est lui qui nous a personnellement dit qu’il est engouffré dans une chambre de 101 personnes. Je trouve que c’est indigne pou un député et de surcroît un petit-fils de Serigne Touba. Même quand on fait le rappel, on lui interdit de répondre par Mbacké. Il lui est aussi interdit d’être en contact direct avec ses visiteurs au moment où les autres détenus ont ce droit. »



Assane Mbacké de poursuivre en s’étonnant aussi de l’indifférence affichée par la famille Mbacké vis-à-vis du député. « Je trouve qu’il est laissé à lui-même. Nous ne comprenons pas pourquoi la famille de Serigne Touba ne le soutient pas. Nous avons pensé dérouler des manifestations, mais nous préférons attendre l’intervention du Khalife qui a reçu une délégation dirigée par Serigne Bara Dolly, son père. Serigne Mountakha nous avait, ce jour-là, clairement demandé de rester à son écoute. Nous lui demandons d’agir car il est temps. »



Par rapport aux hommes politiques, le leader politique se voudra assez acerbe comparant leur attitude à de la trahison. « Aucun homme politique n’est venu lui rendre visite. C’est lui-même qui m’a dit ça. Personne n’est venu s’enquérir de ses conditions carcérales. Même dans leurs discours, les hommes politiques ne parlent pas de lui. Même les journalistes ont fait preuve d’indifférence à son égard alors que, pour certains d’entre eux (…). Je signale, pour sa défense, que c’est lui qui a pris ses 5 millions pour se trouver des avocats. Il m’a même dit avoir donné à un autre avocat la somme de 200 000 F. Ce dernier a disparu depuis qu’il a été placé sous mandat de dépôt. Sa libération n’est pas à négocier. Elle est à arracher! » Affaire à suivre…