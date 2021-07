TOUBA / Affaire des ndongo-daara "rebelles" de Madyana - Le marabout explique les raisons de la réaction colérique.

On en sait un peu plus sur les raisons qui avaient poussé les ndongo-daara de Madyana à escalader des murs et à se jeter des fenêtres pour se libérer de leur établissement. Les explications sont données par le maitre des lieux lui-même à travers une radio locale (Benno). Autant dire que Mamadou Cissé y était allé pour démentir une partie de la presse qui a parlé de mort d'enfants. Ce que Dakaractu-Touba est aussi en mesure de démentir pour n'avoir constaté que de légères blessures chez quelques bouts de bois de Dieu.



Visiblement déconcerté par ce qui s'est passé, le maître coranique dira que cette réaction soudaine est le fait de talibés en colère pour avoir été retenus pendant la Tabaski dans le daara. Cissé explique que ces derniers purgeaient une punition pour n'avoir pas maitrisé leurs leçons et avoir eu des comportements désobligeants, contrairement à plusieurs autres de leurs camarades qui avaient, eux, regagné leurs domiciles familiaux respectifs. Il précisera, en passant, que ces potaches sont bien traités et ont droit à de la bonne nourriture...