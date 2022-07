TOUBA - Absent du comité électoral de BBY, Isma Dioum minimise, dénonce le diktat d’un groupuscule de décideurs et appelle à un travail de terrain.

L’espoir de voir la coalition Benno Bokk Yakaar remporter ces élections législatives à Touba et Mbacké est immense chez le leader politique Isma Dioum. Pour lui, il suffira d’un travail de terrain sérieux et sincère pour atteindre les objectifs.



Visiblement étonné de n’avoir nullement été informé de la mise en place d’un comité électoral, le conseiller du Chef de l’État dénoncera la constitution d’un petit groupe de décideurs unilatéraux qui gèrent les fonds de campagne suivant leur convenance, mais dira ne pas y attacher trop d’importance.



En meeting dans la cité religieuse, il confiera que l’urgence est ailleurs et non pécuniaire...