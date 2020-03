TOUBA / Abdoulaye Diouf Sarr et Aly Ngouille Ndiaye pour expliquer au Khalife la nouvelle tournure du Covid19.

Informer le Khalif Général des Mourides de la nouvelle tournure que vient de prendre le Coronavirus, voilà qui a été l'objectif du périple express du ministre de la santé et de l'Action sociale et de son collègue de l'intérieur. Abdoulaye Diouf Sarr et Aly Ngouille Ndiaye ont voulu lui expliquer dans le détail les données nouvelles de vive voix. C'est d'ailleurs ce que Diouf Sarr dira en d'autres termes non sans saluer ce geste qu'il a récemment consenti de dégager la rondelette somme de 200 millions de francs Cfa. « Nous sommes venus le voir pour lui faire le point de la situation épidémiologique à Touba, sans intermédiaire », aura-t-il dit notamment.







Il expliquera, en passant que le centre de santé, qui avait accueilli le Modou-Modou à l'origine de la propagation progressive de ce fléau, a été érigé site spécial pour accueillir les malades et assurer leur prise en charge. Le comité national de l'épidémie se réunit, dira-t-il pour étudier les mesures qui s'imposent face à cette maladie qui commence à prendre des proportions inquiétantes.