TOUBA - Abdou Mbacké Bara Dolly : « Des nervis ont été prépositionnés par la coalition au pouvoir pour saboter des bureaux de vote le soir »

La tête de liste départementale de la coalition Yewwi Askan Wi annonce déjà un scrutin irrégulier et des risques de sabotage de bureaux de vote.



Abdou Mbacké Bara Dolly qui a fini d’exercer son droit de vote, confie que la coalition présidentielle a prépositionné des nervis logés à Sourah et Darou Rahmane déguisés et prêts à attaquer des bureaux de vote dans l’après-midi.



Il dit aussi noter des bureaux où les urnes n’ont pas de couvercle, au moment où beaucoup de votants n’ont pas trouvé leur noms sur les listes de leurs bureaux habituels.

Affaire à suivre…