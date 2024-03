TOUBA- Abdou Lahad Seck Sadaga explique aux populations de Kaël pourquoi il ne faudra pas voter pour le candidat de Pastef

La coalition Benno Bokk Yaakar déploie, au niveau de Touba et localité environnantes, ses ailes par le biais d’une caravane afin de massifier et de sensibiliser autour de la candidature de Amadou Bâ. À Kaël où elle s’est rendue auprès du maire El Hadj Bâ, le leader politique confie ,« qu’erreur ne peut être plus fatale que celle de voter pour Diomaye Faye ».