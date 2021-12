TOUBA / Abdou Lahad Kâ explique pourquoi il est impossible d’être un « BON » maire dans la cité et pourquoi les budgets sont « BIZARRES »

S’il peine à réussir sa mission, c’est parce que son statut de maire est presque fantomatique, assez friable et nullement responsable. À Touba, le maire ne peut pas tout dire et ne peut pas tout faire. Il est souvent obligé de savoir raison garder pour ne pas paraître ridicule lorsqu’il prend, avec son conseil municipal, des décisions.

Ces détails, Abdou Lahad Kâ le sait et il l'a dit subtilement lors de sa déclaration quelques minutes après le vote du budget 2022 de la municipalité. Reconduit à la tête de l’institution, parce que tête de liste communale d’une équipe qui passera à tous les coups au terme des futures élections locales, Abdou Lahad Kâ ne s’en cache pas quand il dit que ses prérogatives sont limitées et parfois même annulées par un certain pouvoir détenu par des chefs religieux dans certains quartiers. « Nos décisions, nous conseil municipal, n’ont aucun effet dans certaines localités à Touba. Ces localités sont habitées par des populations qui n’ont d’oreille que pour le marabout des lieux. Ce dernier, qui tient son pouvoir de son père ou de son grand-père, est le seul à commander à bord et nos injonctions n’ont aucune chance de prospérer si elles ne coïncident pas avec ses aspirations à lui. »

Abdou Lahad Kâ qui a rappelle que Touba est une cité spéciale qui comporte des quartiers qui ont aussi des statuts spéciaux, avoue crûment son incapacité à transcender les contraintes. « Il y a un nombre de quartiers qui jouissent d’une certaine autonomie. En bons disciples, nous ne pouvons que nous plier à ces exigences. Nous n’avons pas le choix. »



BIZARRERIES AUTOUR DES BUDGETS DE TOUBA



En 2017, Touba se prévalait d’un budget de 4.166.821 459 frs. En 2018, elle passe à 4.420.200 milliards de francs. En 2019, ce même budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4.990.459.000 milliards de francs CFA. En 2020, la somme est majorée jusqu’à 4.998.018.216 milliards. En 2021, elle est stabilisée 4.900 milliards. Pour cette année 2022, le budget a été fixé à 4.995.500 francs cfa.



À quoi bon sert-il de voter un budget de près de 05 milliards de francs alors qu'on est sûr de ne pas recouvrer la moitié de la somme ? Voilà la question que beaucoup de conseillers municipaux de Touba avaient posé lors de la session de 2018. Une question qui est revenue. Certains conseillers qui se sont confiés à Dakaractu -Touba sont allés jusqu’à en rire. En 2018 justement, interpellé sur la question, le maire Abdou Lahad Kâ disait reconnaître que depuis qu’il est édile de la cité, jamais la moitié des budgets n'a été recouvrée. Cela, disait-il, était dû au fait que les niches de recettes ne produisaient presque absolument rien, du fait de la réticence des populations à s'acquitter de leurs taxes et autres impôts.

Ce jeudi 23 décembre 2021, il a été beaucoup plus courageux. Abdou Lahad Kâ a osé mettre le doigt sur la plaie en pointant du doigt certains chefs religieux, les accusant subtilement d’entraver ses opérations de recouvrement. « Nous avons des difficultés énormes de recouvrer les impôts et taxes. Mais le budget voté est bien celui qui correspond à la physionomie financière de Touba. Malheureusement, les contraintes sont là et nous ne pouvons les lever. Elles transcendent nos compétences. »

Le maire de se vouloir plus clair dans le récit. « Il y a une impossibilité pour le maire d’appliquer la loi sur certains opérateurs économiques et autres commerçants qui sont protégés par des chefs religieux. Les interventions que nous ne pouvons ignorer nous obligent à passer l’éponge sur certains taxes, impôts et patentes. Et il nous paraît anormal d’appliquer la loi sur un commerçant et libérer son voisin de ses obligations. C’est la raison pour laquelle nous ne parvenons pas recouvrer l’ensemble des recettes possibles. »

Signalons que le budget a été voté par une équipe municipale qui termine son mandat dans un mois et qui sera remplacé par une autre assez différente d’elle dans ses composantes.