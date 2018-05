TOUBA / ALY PENDA DIOUF : " Pour gagner Touba, Macky devra changer de méthode et de personnel politique '

Perdre une élection à Touba, une nouvelle fois, est assimilé à un cauchemar par Aly Penda Diouf. Le responsable politique Apériste, en meeting à Bagdad, a choisi de ne pas mettre de gants pour montrer du doigt les véritables causes des débâcles de l'Apr et de sa coalition dans la cité. Pour lui, le Président Macky Sall devra nécessairement changer de méthode et d'hommes.



''Nous ne gagnerons jamais tant que notre leader ne fait pas la part des choses. Nous avons remarqué qu'il travaille politiquement avec les chefs religieux. Ils représentent tout pour nous. Toutefois, ils ne peuvent pas nous faire gagner. Quand un chef religieux ne se décarcasse pas pour mobiliser les populations, ne se donne même pas la peine de décrocher son téléphone pour prendre un appel ou en émettre dans le souci de faire voter, il y a matière à cogiter. Nous demandons au Président Sall de collaborer avec les hommes politiques et de se limiter à donner des adiyas aux chefs religieux. ''



Aly Penda Diouf de dénoncer aussi le comportement peu orthodoxe de certains leaders politiques. Il citera exceptionnellement Moustapha Cissé Lô. '' C'est notre handicap le plus constant dans ce département. Quand un coordinateur insulte tout le monde, déclare de vive voix qu'il a tourné politiquement le dos à Touba, la seule chose à faire c'est de l'écarter. Tant qu'il est là, nous ne gagnerons jamais à Touba ! ''



Aly Penda Diouf de se réjouir de la présence politique de Moustapha Diakhaté et de Pathé Diakhaté, non sans solliciter du Président Macky Sall qu'il envoie '' en sapeur '' le ministre Aly Ngouille Ndiaye capable, selon lui, de renverser la tendance.