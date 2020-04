TOUBA - AIDE ALIMENTAIRE DE LA MAIRIE / 1/2 litre d'huile, 15 morceaux de sucre et 4 kilos de riz par famille dans certains quartiers

Qui trop embrasse mal étreint ! Voilà ce qui semble avoir plongé la mairie de Touba dans un indescriptible revers malgré le fait qu'une enveloppe de 200 millions est réputée avoir été dégagée pour l'achat de denrées alimentaires à donner aux populations.



Sur les réseaux sociaux, les vidéos foisonnent et sur celles-ci, l'on entend des bénéficiaires se désoler de recevoir des quantités absolument insignifiantes.



Dans l'une des vidéos diffusées sur WhatsApp, l'on reconnaît la voix d'un Mbacké-Mbacké qui fait comprendre que les familles de son quartier auront juste reçu deux quarts de litre d'huile, 15 morceaux de sucre, 4 kilogrammes de riz etc... Autant dire que les familles de Touba sont on ne peut plus déçues, tant leur désillusion est grande. Beaucoup d'entre elles n'hésitaient pas à avaler des kilomètres pour venir s'entasser au niveau de la mairie, espérant recevoir une aide conséquente ...