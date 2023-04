TOUBA - AÏD-EL-FITR 2023 / AL MUNTAQA : « Aimons-nous les uns les autres au maximum, si nous voulons avoir la paix ici et dans l’au-delà… Assainissons au maximum nos relations avec Dieu et avec les hommes ! »

C’est exactement à 10 h 16



minutes que Touba a démarré la première raaka de l’Aïd-El -Fitr au niveau de l’esplanade de la grande mosquée sous la direction de Serigne Fallou Abdou Khadre. Une prière qui, comme à son habitude, a été suivie, d’abord par le Xutba de l’Imam et ensuite par le traditionnel discours du Khalife Général des Mourides.

D’abord pour ce qui concerne le patriarche, il a surtout insisté sur l’urgence qu’il y’a pour chaque musulman de revoir ses relations avec Dieu et avec les hommes après avoir remercié tous ceux qui l’accompagnent dans les tâches qui lui sont dévolues. « Nous saluons toutes les personnes avec qui nous partageons les tâches qui nous incombent. Je rends aussi hommage à tous ceux qui m’ont pendant tout le mois béni. Je voudrais juste demander à tout le monde de se remettre en question. Consolidons notre situation de talibé le maximum possible. Assainissons le mieux possible notre relation avec Dieu. Travaillons au maximum à nous octroyer les meilleures vertus, à entretenir le mieux possible des relations de solidarité entre nous. Aimons-nous les uns les autres et agrippons-nous le plus possible à l’Islam. Protégeons les relations qui nous unissent aux autres personnes avec qui nous partageons l’Islam. Efforçons-nous à protéger ces relations, cette entente. Nous leur avons porté dans leurs cœurs Serigne Touba. Notre devoir c’est de leur montrer notre gratitude ».

Serigne Mountakha Mbacké, comme à son habitude, n'a pas manqué pas de parler du Cheikh. « Serigne Touba ne fut qu’un esclave de Dieu et un serviteur de son prophète. Il a résumé sa vie à adorer Dieu et à suivre ses recommandations. Notre raison de vivre est de demeurer sous sa protection et de travailler pour lui. Nous vous tendons la main et répondrons à chacune de vos initiatives dans ce sens. »

Signalons que dans son sermon, Serigne Fallou Abdou Khadre a choisi de revenir sur l’importance du « murum -koor » (ou Zakàt Al Fitr) pour tout musulman et l’obligation qui lui est faite de s’en acquitter avant la prière de l’Aïd. Il insistera aussi sur l’identité des bénéficiaires.

Serigne Mountakha Mbacké avait à ses côtés plusieurs dignitaires Mourides dont son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre...