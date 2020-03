TOUBA À L'HEURE DU COVID19 : « D'autres Modou-Modou seraient venus par voie terrestre. ..Le personnel de santé de Darou Marnane parmi les cas suspects »

S'il est déjà fixé que Touba compte au total 6 personnes testées positives au Coronavirus et 71 autres potentiellement porteuses du virus pour avoir été en contact direct avec le cas zéro enregistré dans la cité religieuse, il reste à secourir l'autre inconnue de l'équation.







En effet, il ressort des rumeurs recueillies par l'administration médicale et déclinées par Mamadou Dieng, médecin chef du district sanitaire de Touba que d'autres Modou-Modou seraient entrés au Sénégal par la voie terrestre, ne subissant, par conséquent, aucune consultation d'usage.







Ce qui fait que d'autres personnes pourraient avoir gobé le virus et se terrer tranquillement chez elles. Dr Dieng, qui faisait face à la presse, de regretter que ces gens choisissent « de se cloîtrer chez eux et risquer de contaminer leurs familles où cas où ils seraient malades. »







Pour ce qui concerne le Modou-Modou, polygame à deux épouses, père de famille à l'origine de ce calvaire, le médecin-chef confie qu'il est resté chez lui toute la journée du 7 mars , tout comme celle du 8 avant de tomber malade le 9 mars. « Il a ressenti de fortes fièvres et il a commencé à tousser » dira-t-il notamment. Il confiera que le patient (qui s'est rendu au centre de santé) a été immédiatement installé en isolement dans une cabine et placé à quarantaine avec un accès limité de sa cabine. C'est alors qu'un prélèvement a été fait et le 11 mars, il a été déclaré porteur du virus.







Comme complément d'information, il ajoutera que quand il arrivait au Sénégal, l'homme de 52 ans n'avait aucun symptôme. Ce qui fait que les deux contrôles subis au Maroc et au Sénégal n'avaient rien signalé.







Depuis, ces cas contacts, au nombre de 71 personnes, ont été isolés. Et parmi ces contacts, il listera le personnel de santé du centre de santé de Darou Marnane... aussi placé en quarantaine.







Docteur Mamadou Dieng de poursuivre en signalant que l'infection est circonscrite dans la maison du Modou-Modou.







Des sites prélèvements ont été proposés et des équipes dépêchées pour parer à toute éventualité.