TOUBA - 700 khayas plantés par Touba Ca Kanam avec l’appui de la Direction des Eaux et Forêts sous le ndigël du Khalife

Après avoir procédé avec la pose de la première pierre de 4 nouveaux postes de santé il y a deux semaines, l’association Touba Ca Kanam vient de piloter la plantation de 700 khayas sur l’autoroute Ngabou - Touba sous le ndigël du Khalife Général des Mourides et la présence effective de Serigne Abdou Karim Mbacké, parrain de la journée de reboisement. Un moment fort auquel a pris part le colonel Baïdy Bâ, qui n’a pas manqué de signaler que son apport en plants pour Touba ira jusqu’à 3.000 unités.



Le directeur des Eaux et Forêts de préciser que l’activité s’inscrit dans le Programme d’aménagement paysager et de reverdissement des axes routiers du Sénégal initié par le Chef de l’État et dont les jalons sont déjà posés dans plusieurs localités du Sénégal.



Mobilisant la communauté Baayfall avec la présence de Serigne Mor Talla Fall Ibn Serigne Modou Aminata Fall, Touba Ca Kanam a symboliquement accompagné Serigne Abdou Karim Mbacké pour planter le premier khaya. « Cet arbre que je plante a déjà été amené chez le Khalife qui a, lui-même, formulé des prières et pour l’arbre et pour l’ensemble du projet », dira le fils de Serigne Fallou Mbacké qui avait à ses côtés Serigne Abdou Latyf Mbacké venu représenter le Saint de Darou Miname, Serigne Habibou Mbacké et Serigne Abdou Lahad Mbacké, respectivement personne morale et coordonnateur de l’association.



Prenant la parole, Serigne Abdou Fatah Guèye, actuel Président de TCK, préférera insister sur le suivi qu’il faut assurer pour faire de l’axe Ngabou - Touba un havre de paix et de félicité où la verdure sera le principal atout...