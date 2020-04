TOUBA - 3 cas nouveaux de Covid-19 enregistrés.

Pour la journée du 29 avril 2020, la cité religieuse de Touba n'a enregistré qu'un cas de coronavirus issu de la transmission comunautaire et deux cas contats suivis par le service médical.

Une bonne nouvelle au moment où le site de traitement de Darou Marnane a fini par ne plus pouvoir recevoir de patients.

Quant à celui de Keur Kabb, il y est déjà hébergé plus d'une dizaine de malades. Mbacké n'a pas enregistré de cas pour aujourd'hui...