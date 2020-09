TOUBA 2020 / Serigne Mountakha à Idrissa Seck : « Nous apprécions beaucoup votre démarche »

Idrissa Seck, accompagné de Déthié Fall et de Malick Gakou, aura choisi de ne point s'adresser à la presse après s'être entretenu avec le Khalife Général des Mourides. (Malick Gakou le fera, mais au nom de la Grande Alliance).



En effet, c'est dans sa résidence que le Patriarche a reçu son hôte. Occasion qu'il saisira pour saluer la démarche politique de son hôte, qui semble s'être conformé à ses aspirations. "Nous saluons et apprécions beaucoup votre démarche. Tout est salutaire. Nous ne sommes imprégnés dans rien qui ne soit la religion et ne sommes intéressés que par la bonne conduite. Que Dieu nous aide tous à avoir la paix sociale. Rien n'est impossible dans la vie. Seul Dieu fait et défait !" Le Khalife priera pour son hôte à l'issue de leurs entretiens...