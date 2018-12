TOUBA 2019 - Sokhna Mame Khary Mbacké enrôle 5 regroupements de transporteurs et de conducteurs pour le Président Macky Sall

La razzia continue avec Sokhna Mame Khary Mbacké qui n'en finit pas d'enrôler de traditionnels opposants au Président Macky Sall dans la cité religieuse de Touba. Après les conducteurs et propriétaires de charrettes, voilà que la responsable politique s'est attaquée aux cinq regroupements de transporteurs et conducteurs. Il s'agit plus précisément du regroupement des transporteurs de camions vidange, de celui des véhicules de transport en commun communément appelés '' Mbacké-Touba '', de celui des taximen, de celui des camions bennes et de celui des chauffeurs du transport interurbain. Chaque structure, étant représenté par son Président, a pris des engagements fermes de l'accompagner dans sa stratégie de gagner Touba pour le Président Macky Sall en 2019 et de considérablement contribuer à sa réélection.



Sokhna Mame Khary Mbacké de les inviter à jouer cartes sur table afin de rendre les termes de l'Entente très clairs. Il s'agira pour elle de démarcher pour ces nouveaux collaborateurs des marchés et des appuis de diverse nature et en échange d'obtenir d'eux une adhésion sans pareille à la politique du Chef de l'État.



Les discussions aboutiront à la création d'un partenariat gagnant-gagnant scellé devant les caméras.