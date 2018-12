TOUBA 2019/ Me Madické déleste Idy de son plus irréductible défenseur en la personne de Moustapha Diouf Lambaye de Reecu

Une réélle perte pour Idrissa Seck à quelques deux mois de la Présidentielle 2019. Moustapha Diouf Lambaye, le célèbre leader du mouvement Reecu, jusque-là fervent défenseur d'idrissa Seck vient de clamer officiellement sa décision de soutenir Me Madické Niang.



Connu pour avoir à moult-reprises saboté des visites présidentielles de Wade à Macky en érigeant des '' camps'' à hauteur de Touba 28, Moustapha Diouf Lambaye passait pour être, à Touba, l'opposant politique le plus craint des régimes qui se sont succédé depuis 2000. D'ailleurs, lors de l'avant dernière visite du Président Macky Sall dans la cité religieuse à la veille du Grand Magal, il avait fallu l'intervention de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre pour le réduire au silence.



Interpellé au téléphone, il confirmera les rumeurs estimant qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et que l'avocat Saint-Louisien répondait parfaitement aux critères qu'il s'était définis comme nécessaires chez son futur candidat. '' Me Madické Niang peut valablement refléter les populations de Touba pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. Et ceci, c'est non compte tenu du fait qu'il est conseiller municipal à Touba. Le Pds que je soutenais ne veut pas avoir de candidat, mais il ne saurait empêcher les citoyens que nous sommes de briguer les suffrages des Sénégalais. J'ai défendu Idy, par conviction. C'est cette même conviction qui me conduit à soutenir Me Niang. ''

Serigne Moustapha Diouf Lambaye de confier qu'il ne reculera pas