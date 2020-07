TOUBA / 11 kilos de chanvre indien saisis par les éléments de la DOCRTIS de Diourbel.

Importante saisie de chanvre indien à Touba, plus précisément dans les localités de Darou Karim et de Loumbi Lamba. En effet, les 16 et 17 juillet 2020, les éléments de la Brigade Régionale des stupéfiants de Diourbel rattachés à la Direction de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS) ont mis la main sur 11 kilogrammes d'herbe. La valeur de la marchandise prohibée saisie est évaluée à 660 000 de francs CFA.



Les enquêteurs ont mis à profit un renseignement faisant état d’un trafic intense de cannabis sur l’axe en question. C'est ainsi que le jeudi 16 juillet 2020, aux alentours de 22 heures, les éléments ont filé et appréhendé un des acteurs de ce commerce illicite avec deux (02) kilos de cannabis au moment de la livraison du produit.



Interrogé, son fournisseur attitré serait du village de Loumbi Lamba. Sur ce, le vendredi 17 juillet 2020, vers 06 heures et demi, un transport a été effectué dans ce dit village pour interpeller le fournisseur. Alerté, ce dernier a déserté le village. Toutefois, la fouille approfondie s’est soldée par la découverte de neuf (09) autres blocs de chanvre indien enfouis dans un champ. Son propriétaire ainsi que le fournisseur présumé sont activement recherchés.