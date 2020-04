TOUBA / 10 cas de covid-19 en 48 heures dont 3 issus de la transmission comunautaire.

Après la précision faite ce lundi, Touba ayant enregistré 3 cas communautaires et non 4 ( contrairement à ce qui était declaré par le ministère et rectifié au niveau local par une source medicale autorisée) en plus d'un cas contact (l'épouse du mareyeur), la cité religieuse a enregistré ce mardi 6 cas contacts suivis.

Ce qui fait un total de 10 cas confirmés de covid-19 en 48 heures.

Les malades sont tous sous-traitement au niveau du centre de santé de Darou Marnane.

Présentement, ils sont un groupe de 13 personnes, compte tenu du fait que le quincailler de Madyana a été évacué hier à Dakar à l'hôpital Fann. Son pronostic vital ne serait pas engagé si l'on s’en tient aux précisions du Dr Marie Khémesse Ngom qui a signalé qu'il n’y avait aucun cas grave.



Parmi les 13 malades, au moins 2 sont de la commune de Mbacké. Il s'agit des deux cas comunautaires qui habitent "Guinaw Rails" et "Tableau Caabi". Ces cas sont finalement comptabilisés sur le compte de Touba en référence au lieu où ils sont soignés, Darou Marnane en l'occurrence.



D'ailleurs sur le site du ministère de la Santé et de l'Action sociale , "Mbacké" a été ôtée de la liste. Jusqu'à hier, le nom de ce département figurait en bas de celui de Bambey.