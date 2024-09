TOUBA - 02 accidents entre Taïf et Ngabou … 06 morts au total et 71 blessés répartis dans les hôpitaux de Touba et Diourbel

Deux violents accidents se sont produits dans la matinée du lundi sur la route dans le département de Mbacké. L’un a eu lieu à hauteur de Digane non loin de Ngabou. Ce choc qui a opposé un bus et un « ndiaga-ndiaye » a fait 42 victimes sont 5 personnes retrouvées dans vie. 04 d’entre elles sont présentement à l’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba et la cinquième dans la morgue de l’hôpital de Ndamatou. ( sources sapeurs pompiers ). Les blessés ont été transportés entre Touba et l’hôpital Henrich Lübcke de Diourbel. ( sources hospitalières)

Du côté de Taïf, c’est un car qui s’est renversé pour faire 01 mort et 34 blessés. Ce qui fait un lundi cauchemardesque de 02 accidents, 06 morts et 71 blessés . Modou Ndiaye , transporteur de métier , accuse l’étroitesse des routes. Affaire à suivre ….