Que le fils de Moustapha Cissé Lô ait battu campagne pour Idrissa Seck peut bien étonner. Pourtant Moustapha Junior Lô assume son choix de ne pas être dans le camp de son père et se félicite grandement de la défaite du Président Macky Sall à Touba lors de la présidentielle.



Dans un entretien avec la presse, le jeune leader politique se réjouit de savoir que les populations de la cité ont atteint une certaine maturité qui leur permet de comprendre que leur vote est leur seule arme. '' Beaucoup de gens sont en train de contester la victoire du Président Idrissa Seck à Touba, la relativisant avec des arguments irréfléchis. Nous qui étions avec lui pensions même que la victoire allait être plus large. Les populations de Touba ne peuvent plus accepter à chaque veille d'élection, que des leaders politiques, des directeurs généraux viennent faire un show, déversent de l'argent, gagnent la ville et disparaissent pour encore bien longtemps. Il faut que les leaders Apéristes assument leur défaite et avouent qu'ils ne font que récolter la tempête après avoir semé le vent. Nous les entendons faire du bruit alors qu'ils ont été battus. Malgré tout l'argent qui a été jeté dans la cité, environ 20 milliards, le Président Macky Sall a perdu. Il a un problème de leaders locaux, de personnes capables d'être constamment aux côtés des populations. ''



Moustapha Junior Lô de regretter que des jeunes soient envoyés faire des sorties à travers la presse accusant des personnalités d'avoir financé la campagne d'Idrissa Seck. Interpellé sur l'incident qui a eu lieu dans la maison du Khalife général des Mourides lors de la dernière visite du Premier ministre, de signaler qu'ils n'ont fait que répondre à la provocation et qu'ils sont plus que tout le monde respectueux de l'orthodoxie mouride. Il dira que ce groupe de jeunes qui a été derrière Idrissa Seck est prêt à s'engager pour les élections locales prochaines.