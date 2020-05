L'aide alimentaire, l'audit du fichier du RNU, l'enquête sur le terrain par les commissions etc... ont permis de découvrir l'existence de scandales dont personne ne pouvait se douter.



En effet, la commission chargée de distribuer le riz dans des localités comme Tindôdi, a rencontré des personnes qui sont supposées avoir perçu la bourse familiale, alors qu’elle ne l’ont jamais perçue. Une dame interpellée à Bagdad par un superviseur confiera avoir été informée que son argent était perçu par une tierce personne à Khayra.



Une autre qui percevait jusque-là sa bourse apprendra que celle-ci a été récupérée par une autre personne à Koungheul. D'autres personnes ont soutenu des pères et mères de famille à en bénéficier pour ensuite récupérer l'argent pour ne leur verser qu'une partie de la somme.



Dakaractu-Touba reviendra sur le sujet avec de plus grosses révélations. Affaire à suivre...