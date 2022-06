TIVAOUANE -Serigne Maodo Sy Abdou au President Sall : « Votre sérénité me fascine ! »

Entre hier et aujourd’hui, Tivavouane vit des heures pleines de solennité et de dévotion avec simultanément la célébration dès 100 ans de Seydi Hadj Malick Sy et la pose de la première pierre de l’hôpital de la cité. Une occasion saisie par Serigne Maodo Sy Abdou, fils aîné de Mame Abdoul Aziz Sy, pour saluer la diligence du Chef de l’État et surtout sa « sérénité »