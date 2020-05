TIVAOUANE - Serigne Babacar Sy Mansour maintient la fermeture des Mosquées et Daaras.

Suite à la déclaration du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, d’alléger les restrictions liées au Couvre feu et à l’état d’urgence et la réouverture des mosquées sous conditions, ASFIYAHI est en mesure de révéler que le Khalif General des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour maintient les dispositions restrictives applicables à toutes les Mosquées et Daaras relevant de son autorité, jusqu’à nouvel ordre, conformément aux enseignements Prophétiques et dans la lignée de la pensée de Seydil Hadj Malick Sy (rta).



Parmi les raisons évoquées:



- Le fait que la cause de toutes les précédentes restrictions est toujours présente et gagne davantage du terrain



- La multiplication des nouveaux cas avérés, contacts comme communautaires dans toutes les communes du pays, et le risque de propagation du virus Covid 19



- La hausse du nombre de décès liés à la maladie.



Il invite par ailleurs tous les fidèles à rester chez eux, à prier et faire les incantations chez eux, à protéger les familles et à veiller au respect strict des mesures de prévention et des gestes barrières.



Asfiyahi.Org