TIGO : Les nouveaux propriétaires veulent investir 70 milliards de CFA pour renforcer la qualité et l’étendue de la couverture du réseau

L’alliance formée par les groupes Teyliom, NJJ et AXIAN, qui ont finalisé l’acquisition de l’opérateur mobile Tigo veulent investir 70 milliards de francs CFA, pour renforcer la qualité et l’étendue de la couverture du réseau ainsi que les services qui lui sont associés. Selon une note rendue publique l’alliance affirme sa volonté « d’acquérir rapidement des fréquences 4G pour apporter aux clients de Tigo une performance accrue et de nouveaux services sur mobile ».

L’alliance souhaite déployer tout son savoir-faire en matière de soutien opérationnel, d’architecture réseau ou encore de transfert de compétences techniques et commerciales afin que ces efforts bénéficient à Tigo et à ses collaborateurs sénégalais.

Yerim Sow, président du groupe Teyliom, un des acquéreurs a indiqué que l’acquisition de Tigo s’inscrit dans une volonté de démocratiser, partout où l’opérateur sera implanté, l’accès à la téléphonie, à internet et aux services numériques. « Nous avons un programme d’investissement ambitieux qui fera de Tigo, non seulement l’opérateur leader sur son secteur mais aussi un acteur important du développement économique et numérique du Sénégal » a-t-il ajouté.