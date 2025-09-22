TIENS DS-COM en Chine : Un séjour d’immersion entre culture et entrepreneuriat


Depuis leur arrivée à l’aéroport international de Beijing (Pékin) le 1er octobre, les 200 membres de la délégation DS-COM ont été plongés dans un programme riche et diversifié. L’accueil chaleureux de l’équipe de TIENS Group, les transports soigneusement organisés et les pancartes multicolores à l’effigie de la convention ont donné le ton : ce voyage allait être exceptionnel. Les premiers jours ont été consacrés à une immersion dans le cœur industriel et culturel de TIENS. 

 

Les entrepreneurs ont visité le parc industriel du groupe, un complexe ultramoderne où innovation, production et éducation se croisent harmonieusement. Ils ont également découvert le Musée TIENS, consacré au parcours de la compagnie et de ses héros, et exploré les unités de production qui alimentent un réseau mondial de produits de bien-être distribués dans plus de 224 pays et régions. La délégation a ensuite pris la direction de Pékin, où des visites de lieux emblématiques comme la Grande Muraille et la Cité Interdite ont permis de relier passé et présent. « Ces sites nous rappellent que toute réussite nécessite de la patience et une vision à long terme, » a confié Bineta, entrepreneuse sénégalaise, lors de son passage à la Muraille. 

 

En parallèle de ces visites culturelles, des rencontres professionnelles ont renforcé les liens entre les membres de DS-COM et leurs homologues chinois, illustrés par le message fort de cette convention : l’unité dans la diversité pour bâtir des ponts entre les continents. La signature d’un accord pour l’éducation en Afrique et le développement. Le 11 octobre, au lendemain de la clôture de la convention, M. Evrard SOSSOUKPE, président de DS-COM et M. Li Jinyuan, président de TIENS Group, ont signé un protocole d’accord ambitieux pour l’octroi de bourses d’études aux jeunes talents africains francophones. Cet événement hautement symbolique et à portée historique a eu pour cadre les bureaux de la Haute Direction du Président Li Jinyuan. Les deux personnalités étant entourées de leurs plus proches collaborateurs. 

 

 

Ce programme prévoit de financer intégralement les frais de scolarité de futurs étudiants qui seront formés à l’Université Tianyuan, une institution reconnue pour ses programmes d’ingénierie, de commerce international et de technologies de l’information. En plus des études, chaque bénéficiaire recevra une allocation mensuelle pour couvrir ses besoins tout au long de sa formation en Chine. « Cette initiative n’est pas seulement éducative, elle porte en elle l’espoir d’un avenir où chaque jeune Africain pourra devenir un moteur de transformation dans son pays, » a déclaré M. SOSSOUKPE lors de son intervention. M. Li Jinyuan a, quant à lui, souligné l’importance stratégique de ce partenariat : « En soutenant les jeunes talents africains, nous investissons dans un avenir partagé, où la coopération et l’éducation créeront des opportunités pour tous. » 

 

Ce partenariat, qui débutera en 2025, s’appuiera sur une collaboration étroite avec les gouvernements africains, les ministères de l’Éducation et les institutions locales. L’objectif est de garantir une sélection rigoureuse et inclusive, en offrant ces bourses à des jeunes issus de tous les horizons. 

Lundi 22 Septembre 2025
