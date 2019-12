THIES / Manufactures des Arts décoratifs : « Notre premier élément d'exportation, c'est notre culture » (Abdoulaye Diop)

Vingt cinq ambassadeurs venus du continent africain et d'ailleurs ont été invités, par le ministre de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop aux Manufactures Sénégalaises des arts décoratifs (Msad) de Thiès. En effet, les tapisseries ont toujours été utilisées de 1960 à 1980 par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor comme un puissant instrument de diplomatie. Une occasion saisie par Abdoulaye Diop pour magnifier l'amitié qui existe entre le Sénégal et ces différents pays à travers la culture qui, selon lui est un facteur de paix et d'amour. Il fera aussi savoir que "notre premier élément d'exportation, c'est notre culture. Et c'est pourquoi, elle occupe une place importante dans notre nomenclature budgétaire", dira-t-il.