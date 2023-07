THIÈS - Le Club 50% de préférence nationale présenté comme « un plan de développement économique » (Khadim Ngom, juriste )

« Les propositions et prévisions du Club 50% de préférence nationale initiée par le PDG de Écotra, Abdoulaye Sylla, sont suffisamment pertinentes pour que l’idéologie du club soit considérée comme un plan de développement économique à l’image du Plan Sénégal Émergent... » La déclaration est de Khadim Ngom, membre de la structure. Le juriste s’exprimait à l’occasion d’une rencontre déroulée dans la capitale du Rail sous l’initiative du chef religieux et leader d’opinion, Serigne Modou Bousso Dieng. Une idée développée par Assane Sylla, Dg du groupe Ecotra qui estime que le club a, dans une de ses bottes secrètes, des schémas capables de créer des milliardaires jeunes. Il faut signaler que l’objectif de la structure est de se battre pour que les exigences du contenu local, qui devraient être majorées jusqu’à 50%, soient respectées par les entreprises étrangères et que la commande publique, en définitive, soit attribuée aux sociétés locales.