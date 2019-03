THÉÂTRE : « Abdoulaye Douta Seck n'est pas mort, il vit dans le cœur des artistes »

La Journée mondiale du théâtre est célébrée ce mercredi 27 Mars. Pour cette année, elle coïncide avec le centenaire de feu Abdoulaye Douta Seck. Un personnage emblématique du théâtre, un homme qui a su marquer son époque par ses talents, sa sagesse et la maîtrise de son art. Au théâtre National Daniel Sorano, sa famille, ses amis et quelques personnes qui l'ont côtoyé se rappellent de lui et des ses œuvres. Ainsi un hommage lui a été rendu, par des artistes et quelques proches, encore nostalgiques.