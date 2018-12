TGI de Thiès / Affaire Yankhoba Diattara & Abdoulaye Sow : L'audience renvoyée au 8 janvier

Le tribunal de Grande Instance de Thiès a encore renvoyé l'audience pour connaître de l’affaire Abdoulaye Sow vs Yankhoba Diattara.

En cause, l’avocat de la défense aurait oublié d’informer son client de la date d’audience de ce jour. Ainsi, la date de la prochaine audience est fixée au 8 janvier 2019. Les deux parties feront face au juge pour parler du bradage du domaine maritime de Cayar et d'une plainte pour diffamation...