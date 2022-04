TGI de Kaolack : Un vendeur de "Yamba" tombe à Thioffack avec 14 cornets et un pistolet sans permis... El Hadj Sall écope de 02 ans de prison ferme.

Un autre vendeur de chanvre indien habitant Thioffack a comparu ce mercredi matin à la barre du tribunal de grande instance de Kaolack.



El Hadj Sall puisque c'est de lui qu'il s'agit, va séjourner pour une durée de 02 ans à la MAC de Kaolack.



Son sort a été scellé aujourd'hui par le tribunal. En effet, lors d'une descente à Thioffack (quartier populeux de la commune de Kaolack), des éléments du commissariat d'arrondissement de Ndorong qui ont été renseignés par un indicateur, ont trouvé le sieur Sall détenant par devers lui 15 cornets de chanvre indien, un pistolet et une paire de ciseaux.



Devant le tribunal, le prévenu a réduit le nombre de cornets à 14 avant de déclarer que l'arme à feu a été ramassée dans la rue par ses enfants, mais elle ne fonctionnait plus.



Dans le procès verbal de la police, le sieur Sall a fait savoir aux enquêteurs qu'il travailait pour un certain "Mourad", un ancien dealer de drogue qui s'est finalement repenti. Et depuis lors, il a commencé à bosser pour son propre compte et des fois il est sollicité par d'autres jeunes vendeurs pour qu'il les aide à filer leur chanvre indien moyennant 12.000 fcfa pour 100 cornets filés.



Le substitut du procureur a indiqué que ce dernier est coupable des faits qui lui sont reprochés avant de requérir une peine de 03 ans de prison ferme.



Pour avoir demandé la clémence du tribunal, El Hadj Sall a finalement vu la sentence réduite à 02 ans d'emprisonnement...