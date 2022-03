TGI de Kaolack : Un jeune homme écope de 10 ans d'emprisonnement ferme pour avoir dépossédé trois conducteurs de Jakarta de leurs biens...

Le sort d'un jeune homme du nom de Ka a été scellé ce matin au tribunal de Kaolack.



Attrait à la barre pour association de malfaiteurs, vols en réunion commis la nuit avec usage de violence entre autres, le sieur Ka a tenté de balayer d'un revers de main toutes les accusations portées à son encontre par trois jeunes conducteurs de Jakarta qui, entre Ngane et Peulgua, ont fait les frais d'avoir supporté à bord de leurs motos ledit jeune homme.



Devant la barre, les trois victimes ont toutes déclaré avoir reconnu leur bourreau parce qu'il agissait toujours à visage découvert à l'aide d'un coup-coupe qui lui permettait de tenir en respect ses victimes.



Interrogé par le tribunal, ce dernier a soutenu avoir été confondu par ces trois personnes mais n'a jamais été mêlé à ces forfaits.



N'ayant pas été convaincu par les déclarations du prévenu qui est d'ailleurs multirécidiviste, le procureur a souligné que les faits sont suffisamment constitués et que le sieur Ka agit toujours suivant le même mode opératoire, aidé dans cette tâche par trois autres acolytes.



Le tribunal a ainsi décidé de le condamner à 10 ans d'emprisonnement ferme et le paiement de près d'1 million pour dommages et intérêts... Le procureur lui avait requis 05 ans de prison ferme...