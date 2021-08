TGI de Kaolack : Un gendarme condamné à 02 ans de prison ferme.

Le Tribunal de Grande Instance de Kaolack s'est penché hier sur le dossier d'un gendarme attrait à la barre pour avoir heurté mortellement à bord de son véhicule un propriétaire de "pousse-pousse."



Devant la barre du TGI, le mis en cause a reconnu avoir été à l'origine de l'accident mais a balayé d'un revers de main le chef d'inculpation relatif à la conduite en état d'ivresse. L'excès de vitesse et le défaut d'assurance étaient parmi les CI (chefs d'inculpation).



Le procureur quant à lui, a requis une peine d'un an de prison mais la défense a décidé de relativiser les charges en parlant d'une éventuelle radiation, si le tribunal venait à suivre ce réquisitoire.



Finalement, après avoir maintenu les trois chefs d'inculpation précités, la décision du tribunal a été beaucoup lourde car le gendarme devra purger une peine de 02 ans de prison...