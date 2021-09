TGI de Kaolack : Un berger écope de 06 mois de prison ferme et 15 millions d'amende pour avoir égaré 25 bœufs.

Une affaire d'abus de confiance a été jugée ce matin au tribunal de Kaolack.



Un jeune berger a été attrait à la barre pour répondre des faits qui lui sont reprochés relatifs à un abus de confiance.



En effet, I. Ndao a été recruté par le chef de village de Jam-Jam (département de Malem Hodar) pour conduire 65 bœufs appartenant aux habitants de ce village.



Et au soir du 14 septembre dernier, le jeune berger était rentré au village de Jam-Jam avec une partie du troupeau ( 25 bœufs disparus dont 24 têtes issues des biens des villageois.



Attrait à la barre ce matin, I. Ndao a déclaré devant le président du tribunal qu'il avait conduit le troupeau à un marigot pour qu'ils puissent s'abreuver et lorsqu'il était parti pour chercher les moutons qui étaient derrière, 25 bœufs ont disparu entre temps.



L'avocat des parties civiles a pour sa part martelé que ce délit d'abus de confiance est suffisamment constitué dans cette affaire. À le croire, Le prévenu a laissé derrière lui les bœufs des habitants du village de Jam-Jam pour aller s'occuper de ses propres moutons sans prendre le soin de demander aux bergers présents sur les lieux de surveiller pour lui ces vaches. Selon lui, il s'agit d'une négligence coupable qui nécessite une sanction à la hauteur des faits.



De son côté, le maître des poursuites qui a déploré le non respect du contrat salarié, a ajouté que ce dernier devrait agir comme un bon père de famille, mais devant la barre, I. Ndao n'a pas pu justifier que c'est une faute involontaire. Il a ainsi requis 06 mois de prison ferme.



Le tribunal quant à lui, a donné son verdict en condamnant I. Ndao à 06 mois de prison ferme et à payer la somme de 15 millions d'amende, contrairement à la partie civile qui avait tablé sur une enveloppe de 24 millions de nos francs...