TGI de Kaolack / Le chauffeur du camion malien verse de chaudes larmes : « Je regrette...Ça m'a fait très mal ! »

À la barre du tribunal de grande instance de Kaolack, Idrissa Doumbouya, a fait son mea culpa.



Interrogé par le président du tribunal, M. Doumbouya a eu du mal à revenir sur les circonstances de l'accident.



"J'étais malade la veille de l'accident. J'ai pris deux médicaments pour soigner mon rhume. J'ai pris toutefois la peine de dormir pendant plus de 09 heures d'horloge. C'est ainsi que j'ai quitté Tamba vers 07 heures, mais arrivé à l'entrée de Kaolack vers 12 heures, j'ai commencé à somnoler. J'étais peut-être sous l'effet des médicaments que j'ai pris, mais je n'en sais rien. Tout ce que je puis vous dire c'est que lorsque que j'ai entendu le choc, j'ai sursauté et j'ai demandé à mon apprenti ce qui s'est passé. Il m'a répondu : " Tu as fait un choc. J'ignore complètement ce qui s'est passé parce que je dormais au moment de l'accident", a déclaré Idrissa Doumbouya à la barre.



Répondant également aux questions de son avocat, M. Doumbouya a simplement ajouté. "J'étais sous l'emprise du sommeil. Je devais me reposer avant de traverser Kaolack. Alors, j'ai eu vraiment tort. Aujourd'hui, je regrette et ça m'a fait très mal car tout ça c'est ma faute. Je demande la clémence du tribunal...", a-t-il ajouté les yeux larmoyants.



À rappeler qu'Idrissa Doumbouya a été finalement condamné à 04 ans de prison ferme par le tribunal de Kaolack...