TGI de Kaolack : 02 jeunes hommes condamnés à 04 ans de prison pour des faits d'escroquerie.

Ce matin, deux jeunes hommes du village de Bitéyène Abdou ont été attraits à la barre pour répondre du délit d'escroquerie de services.



Ils ont été appréhendés par les limiers après que leurs numéros de téléphone ont été identifiés et localisés par un opérateur téléphonique pour avoir dépouillé plusieurs femmes de leurs biens (estimés à plusieurs millions de fcfa).



Devant la barre, les deux prévenus ont tenté de balayer d'un revers de main ces accusations portées à leur encontre en se présentant comme des vendeurs de puces téléphoniques.



Selon le tribunal, les deux jeunes hommes ont escroqué plusieurs femmes à travers des appels téléphoniques via leurs numéros personnels dans le but de leur soutirer de l'argent en guise d'arriérés de paiement de factures (lignes téléphoniques).



En dépit des interrogations du maître des poursuites, du président du tribunal et d'un de ses conseillers, ainsi que l'avocat d'une des plaignantes, ils ont tous les deux nié les faits et déclaré devant le tribunal n'avoir jamais été mêlés à une quelconque arnaque contrairement à leurs déclarations respectives devant les enquêteurs. D'après l'opérateur téléphonique, parmi les autres puces qui ont été saisies, certaines d'entre elles ont fait l'objet de plaintes par d'autres usagers pour les mêmes faits (Une vingtaine de millions dérobée).



Dans son réquisitoire, le procureur a indiqué que l'imputabilité des faits n'est plus à démontrer et que les deux prévenus ont fait usage de faux noms et de fausses identités pour ferrer leurs victimes. Du coup, il a requis 05 ans de prison ferme pour chacun d'entre eux.



Du côté du tribunal, le verdict est finalement de 04 ans de prison ferme pour chaque prévenu, 100 mille d'amende et 03 millions au profit de l'opérateur téléphonique. À l'extérieur, certains membres des familes de ceux qui sont désormais considérés comme des coupables, surpris par la décision du tribunal, ont versé de chaudes larmes...