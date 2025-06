TGI DE DIOURBEL — Modou Diop Diaobé condamné à six mois de prison, dont 15 jours ferme, assortis d'une amende de 50 000 francs CFA

Modou Diop Diaobé, chef de la Brigade municipale de Touba, et ses deux collaborateurs vont finalement pouvoir regagner leurs foyers respectifs. Le verdict est tombé ce mercredi au tribunal de grande instance de Diourbel: il a été condamné à 06 mois de prison, dont 15 jours ferme, ainsi qu’à une amende de 50 000 francs CFA.



Cette condamnation fait suite à une altercation ayant opposé les mis en cause à des éléments de la police du poste de Ndamatou. Modou Diop Diaobé était poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment actes de rébellion, usurpation de fonction et port illégal d’uniforme.



Au terme de deux audiences, le ministère public avait requis une peine plus lourde. Toutefois, la défense a réussi à obtenir une requalification partielle des faits, plaidant des circonstances atténuantes. Le tribunal a ainsi opté pour une peine mixte :15 jours fermes à purger à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel où l’intéressé a déjà passé deux semaines.



Cette décision judiciaire met un terme provisoire à une affaire qui avait suscité de vives réactions dans la commune de Touba.