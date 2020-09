TFC / Ligue des champions 2020 : La ville de Rufisque met le Stade Ngalandou Diouf à la disposition du club.

Le Comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football avait désigné Tengueth FC pour représenter le Sénégal en Ligue africaine des champions le 8 juillet dernier.



Suite à cette décision, les dirigeants du Club avaient lancé un appel pour la réhabilitation de leur Stade (Stade Ngaladou Diouf) pour qu'il puisse répondre aux normes édictées afin de pouvoir accueillir des compétitions internationales. Ainsi, le mairie de la ville de Rufisque a répondu favorablement à cette demande en envoyant une délégation dirigée par l'adjoint du maire, M. Daouda Corréa, pour une visite d'inspection du stade, ce vendredi 11 septembre 2020. Occasion pour l'adjoint au maire de donner ses impressions par rapport à l'État et l'entretien du stade.



Selon Daouda Corréa, "lors de cette visite , nous avons retenu qu'il faudrait faire certains travaux qui devront permettre à ce stade d'être aux normes pour être apte à recevoir les compétitions internationales. Nous allons faire l'ensemble des travaux requis pour faire du stade Ngalandou Diouf un stade de référence qui pourra servir à d'autres équipes, notamment l'équipe nationale A.



En apportant des précisions sur le délai de disponibilité du stade, M. Corréa a annoncé que "nous sommes dans les délais, pratiquement c'est des travaux de rectification, d'amélioration et de mise en ordre, ce ne sont pas de grands travaux. Donc si nous nous y tenons à temps, nous pourrons être dans les délais". Par ailleurs, il déclare être sidéré par l'état du stade et promet de prendre les mesures idoines pour la bonne gestion du stade. L'adjoint au maire d'ajouter que la mairie a les moyens de faire cette réhabilitation du stade. Il a également saisi l'occasion pour informer la mise à disposition du stade Ngalandou Diouf à Tengueth FC.



Le président du Tengueth Football Club, Babacar Ndiaye, s'est réjoui de l'engagement de la municipalité et de tous élus de la ville de Rufisque. Ainsi, il a lancé un appel vis à vis des utilisateurs du stade à un meilleur respect pour préserver ce bijou.