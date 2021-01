Suite à sa qualification historique face au Raja, l'équipe du Teungueth Football Club (TFC) a effectué son premier galop d'entrainement au Stade Ngalandou Diouf de Rufisque, ce vendredi 8 janvier 2021. Une occasion pour les quelques supporters d'offrir un accueil royal à leur équipe suite à leur performance triomphale en Ligue africaine des Champions.



Le coach de Teungueth FC, Youssouph Dabo s'est réjoui de la performance de son équipe et envisage de continuer comme ça pour franchir d'autres paliers. Selon lui, "nous ressentons beaucoup de satisfaction et de fierté pour le football Sénégalais et rufisquois".



Et toujours selon lui, "les joueurs avaient envie d'écrire l'histoire donc à partir de là j'avais pas besoin de dire grand chose. Il y a des moments où il ne faut pas beaucoup parler, il faut juste laisser les choses se faire, se mettre en place. J'ai pas dit grand chose. Maintenant, il faut continuer à avancer avec beaucoup d'humilité parce que même si c'est une belle performance, c'est pas une fin en soi. C'est juste une étape, il faut continuer pour franchir d'autres paliers et permettre au club de Teungueth de grandir. Par ailleurs, le Coach du TFC soutient que son équipe est prête à faire face à toutes les équipes de la compétition.



"C'est des clubs historiques, mais il ne faut pas se focaliser sur le nom des équipes, mais plutôt sur ce que ces équipes là sont capables de faire sur le terrain. Toutes les équipes ont des points forts et des points faibles, maintenant ce qui est important c'est d'analyser l'adversaire et voir comment le mettre en difficulté et avancer", a t-il déclaré. Pour rappel, Teungueth FC partage le groupe D avec Zamalek, Espérance de Tunis et le MC d'Alger.