TERRORISME : Un projet d’installation d’une "Wilaya" en Afrique de l’ouest

Les enquêteurs ont appris que Makhtar Diokhané avait rédigé un manifeste en arabe pour annoncer la naissance d’une ‘’Wilaya’’ en Afrique de l’Ouest. Le manuscrit a été lu et corrigé par l’imam Alioune Badara Ndao.

Par ailleurs, l’un des mis en cause, Saliou Ndiaye, a reconnu que Makhtar Diokhané l’avait mis en rapport avec un certain Djibril Thiombane, membre du Front Al Nostra. C’est grâce à ce dernier qu’il a rencontré Omar Diaby dit Omsen qui figure parmi les terroristes les plus recherchés d’Europe.

Ce franco-sénégalais a été aussi en contact avec le chauffeur de l’imam Ndao en plus d’avoir remis des fonds à certains combattants désireux de rejoindre l’Etat islamique.