TERRORISME ÉCONOMIQUE ET IDÉOLOGIQUE : Chérif Léhibe Aidara invite les Imams et la Oummah Islamique à s’ériger en bouclier.

À l'occasion du Gamou annuel de Thierno Mamadou Wagué de Kolda, le Khalife général de Saré Mamady, Chérif Léhibe Aïdara est plus que jamais préoccupé par le climat social qui prévaut en Afrique de l'Ouest et en gestation au Sénégal.

Pour le représentant de la famille chérifienne, les menaces planifiées et volontairement hébergées au Sénégal, ont pour noms TERRORISME ÉCONOMIQUE et TERRORISME IDÉOLOGIQUE.

Sans détour ni contour, l'hôte de Amadou Néné ibn Thierno Mamadou Wagué invite ses pairs à se mobiliser pour promouvoir l'islam dans toute sa quintessence qui a toujours été la version Sénégalaise. Autrement dit, celui du développement, de la tolérance, bref un Islam modéré.

"Ceci doit être un sacerdoce pour tous les guides et chef religieux. Cette démarche doit être l'illustration de nos comportements, nos habitudes de tous les jours."

Ainsi s'exprimait le guide religieux, Khalife général de Saré Mamady, Chérif Léhibe Aïdara qui est par ailleurs président du Mouvement Baamtaré Sénégal.