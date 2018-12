TER : Pikine Guinaw Rail fustige ses désagréments

La construction d'un mur de clôture aux abords du chantier du Train express régional suscite la colère et l'inquiétude des populations de Pikine Guinaw Rails. Au vu des multiples menaces, les habitants des quartiers environnants réclament avec insistance la construction d'une passerelle et des voies d'accès, notamment du côté des points les plus fréquentés pour faciliter la mobilité des personnes. En sit-in ce lundi devant les chantiers du TER, ces derniers promettent de passer à la vitesse supérieure si toutefois l'autorité ne réagissait pas.