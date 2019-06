TENTACULAIRE AFFAIRE DE FRAUDE PRÉSUMÉE : EDK Oil pompée par ses... pompistes.

L’affaire est gérée dans la plus grande discrétion. Selon les informations de Libération, plusieurs gérants de stations d'essence Edk ainsi que de nombreux pompistes ont été arrêtés à travers le territoire national à la suite d'une tentaculaire affaire de malversations présumées. Plusieurs millions de Fcfa sont en cause et presque tous les mis en cause présumés sont passés aux aveux.



Que s’est-il passé ?



Pour la distribution d'unités de valeur Orange money et le paiement marchand de carburant, Edk a signé un partenariat avec la Sonatel qui lui a ainsi donné des numéros marchands.

Ces numéros sont transmis aux pompistes et aux gérants de station pour l'encaissement de recettes via Orange money. Ainsi, si le client paye par Orange money, les fonds sont stockés dans le numéro marchand concerné. À la fin de la journée, le pompiste fait la situation et transfère le solde vers le numéro superviseur qui reçoit les fonds. Dans le même temps, il dépose une fiche retraçant les opérations ainsi que les reçus.

Pour frauder, les pompistes ou les gérants concernés modifiaient le reçu de transfert d'argent de façon à ce que le montant y afférent soit supérieur à celui du vrai reçu que doit générer le terminal de paiement électronique.

La différence était systématiquement détournée et tout indique que ce système mafieux a duré avant que le pot aux roses ne soit découvert.

Selon les informations de Libération, plusieurs pompistes ou gérants ont été ainsi interpellés au niveau des stations Edk de Tambacounda, Sindia, Thiès, Touba, Diourbel...

À Dakar, le parquet a ouvert une information judiciaire à la suite d'une enquête de la Division des investigations criminelles (Dic).

Les policiers ont fait tomber Yaré M., gérant de la station Edk de Colobane mais aussi Bernard K.D (Edk Mbao) et Babacar D., pompiste à Edk Maristes.

Tout ce beau monde est poursuivi pour faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de confiance, accès frauduleux et obtention d'avantages par le biais d'un système informatique.