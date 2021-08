TEMPS FORTS JOURNÉE QACAÏDS / Touba refuse du monde et monte en puissance dans les déclamations de Qacaids et récitals de Coran.

Comme annoncé, la journée des Qacaids bat son plein dans la cité religieuse de Touba. Cela fait suite au Ndigël du Khalife Général d’inviter les musulmans et les Mourides en particulier à la prière.



Des déclamations des panégyriques de Serigne Touba précédées (mais surtout accompagnées par des récitals de Coran dans les daaras) qui ont démarré depuis le matin.



Plus de 1500 dahiras ont effectué le déplacement et chantonnent les écrits du Saint-homme de manière continue depuis l’aube. Cela va se poursuivre jusqu’à la prière du takusàn.