TEE-SHIRTS À L'EFFIGIE DU CHEIKH / Le ministre Pape Gorgui Ndong file chez le Khalife Général des Baye-Fall présenter ses excuses et s'engager

La communauté Baay-fall n'a pas aimé et n'a pas manqué de le montrer que des jeunes aient choisi, lors de l'inauguration de la mosquée de Pikine par le Président Macky Sall, de porter des tee-shirts à l'effigie de Mame Cheikh Ibrahima Fall pour accueillir le ministre de la jeunesse. Cette image choquante au vu du comportement folklorique des jeunes Apéristes avait d'ailleurs amené Serigne Moustapha Fall Ibn Serigne Modou Aminata Fall à hausser le ton et à avertir la classe politique de veiller à ne plus reproduire ce genre de scènes.





Pape Gorgui Ndong, à la tête d'une forte délégation, a été ainsi reçu par Serigne Cheikh Dieumb Fall qui l'a écouté présenter ses excuses et promettre de faire convoyer le reste des tee-shirts pour que nul ne puisse encore les porter.

''Tous les groupes s'identifient à quelque chose. Je n'étais pas au courant. Mais immédiatement, j'ai dit à ces jeunes de ne plus répéter ça. Ils voulaient lui faire une surprise. Tout juste après, on a eu une réunion. Ils étaient venus m'accompagner. C'est pourquoi j'endosse toute la responsabilité. Le reste des tee-shirts sera convoyé.''

Les Baay-fall de manière générale, par la voix du porte-parole du Khalife, ont décidé, à la suite du guide spirituel, de définitivement passer l'éponge sur cette affaire...