TECHNICIENS SUPÉRIEURS DE SANTÉ : And gueusseum invite Diouf Sarr à la table pour parler de leur situation administrative

Revoilà nos amis de l’Alliance And Gueusseum ! Ils ont certes déposé parterre les armes...de la grève depuis un moment, mais les « gueusseumeurs» ne sont pas passifs pour autant. Hé oui ! Le trio constitué par Mballo Dia Thiam, Sidiya Ndiaye et Adja Ndèye Diakhaté veut, avec le ministre de tutelle, s’asseoir autour d’une table pour l’application sans délais de «toutes» les instructions données par le chef de l’État lors de l’audience du 11 janvier dernier en l’occurrence les accords relatifs au relèvement du niveau de baccalauréat des infirmiers et sages-femmes et la création de nouveaux corps comme celui de l’administration de soins, hiérarchie A2. Les camarades de Mballo Dia Thiam demandent l’adoption du projet de décret organisant la formation en ligne des techniciens supérieurs de santé (Tss) pour mieux valoriser leurs expériences. Parce que, nous dit-on, « leur intégration dans la Fonction publique ne pourrait être opérationnelle sans la valorisation des expériences acquises (Vea). «Cette option du comblement du gap de connaissances et de compétences par une formation en ligne a été retenue par le gouvernement», a expliqué Mballo Dia Thiam qui invite ses militants à la vigilance face aux «démons». Ah bon ! «Ah oui», a répondu ce coéquipier de Sidiya Ndiaye pour qui, il existerait des «démons de la division des travailleurs, des usurpateurs d’acquis sociaux et fossoyeurs endurcis qui seraient jaloux des acquis de And Gueusseum, fruits de longs moments de sacrifice. Eh ben alors !