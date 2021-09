TAWAAF AVORTÉ À TOUBA / Qui des 05 "pèlerins au boubou blanc déférés " tient à tremper Serigne Modou Kara dans le rituel ?

Qui de Habib Diaba, Pape Diouf, Abdullah Sonko, Ibrahima Mbaye, Ibrahima Diakhaté ou de Modou Diakhaté tient mordicus à mouiller Serigne Modou Kara Mbacké dans cette affaire de Tawaaf avorté à Touba ?



En effet, au moment où les autres assurent ne point appartenir au Silkum du fils de Darou, un d'entre eux continue de se réclamer Jawriñ de ce dernier. Somme toute, ils ont choisi de ravaler devant les enquêteurs toute idée d'organiser un tawaaf à Touba, clamant tout haut qu'ils ne voulaient ni plus ni moins dérouler un " ziar".



Visiblement bien partis pour être poursuivis pour le délit de profanation de lieu de culte, ils devront faire face au procureur, comme annoncé dimanche.



Nous rappelons que ces personnes étaient à Touba vendredi en provenance de Dakar et plus précisément de liberté 3.