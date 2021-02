TAWAAF À TOUBA / Le cerveau des "tout de blanc vêtus" se réclame de Kara... Lui et quatre de ses condisciples devant le procureur.

Malgré les précisions claires et nettes de Serigne Modou Kara Mbacké confiant qu'il n'a rien à voir avec ce groupe de personnes qui s'était présenté vendredi après-midi devant la grande mosquée aux fins de s'organiser pour un "tawaaf", l'on devra encore patienter pour réellement savoir ce qu'il en est.



En effet, la tête de file de ces hommes tout de blanc vêtus a continué de revendiquer mordicus, devant les enquêteurs, appartenir au Silkum Jawahiri et même être un "jawriñ" du guide moral de l'organisation.



Il précisera avoir débarqué à Touba avec ses condisciples en provenance de Dakar et plus précisément de "Liberté 3".



Après avoir été interpellée par le Dahira Muqadimatul Khidma, la police avait, vendredi, procédé à l'arrestation de 05 membres de ce groupe. D'ailleurs, ces personnes pourraient incessamment faire face au procureur étant entendu que le dossier sera transmis à celui-ci dès lundi...