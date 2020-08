TAMXARIT ET COVID-19 / Le Président Macky Sall dépêche 1.600 bœufs à répartir entre les personnes nécessiteuses pour les besoins de la célébration.

Pour amortir les dépenses de certaines populations de Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye et des 12 "penc" traditionnels Lébous, le Président Macky Sall, en cette veille de Tawxarit visiblement marquée par le choc économique provoqué par la pandémie de la covid19, a décidé d'offrir à plusieurs centaines de familles 1.600 bœufs. Les bêtes, déjà disponibles, devront être mises à la disposition des mosquées et des autorités coutumières identifiées pour le partage et au bénéfice des populations nécessiteuses. L'opération de distribution devrait démarrer au plus tard ce mardi.



Dans certaines de ces localités, les Imams avaient jadis l'habitude de faire procéder par des cotisations pour acheter des boeufs et permettre aux populations aux revenus faibles de disposer de viande à moindre coût pour les besoins de la Tamxarit.



Signalons qu'une équipe est déjà d'attaque pour veiller au bon déroulement de l'opération. Des rencontres ont déjà été organisés avec les Imams et autres cibles.



Nos sources de confier que Dakar-ville aura un quota de 77 taureaux au moment où Rufisque, Pikine et Guédiawaye recevront respectivement entre 177, 293 et 61 têtes .



Ce geste vient s'ajouter à celui consenti lors de la dernière fête de l'Aïd-El-Kébir par le Président de la République qui avait doté 3.000 pères de famille touchés par la difficile conjoncture économique de moutons.



La fête de l'Achoura sera célébrée ce samedi au Sénégal.