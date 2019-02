TAMBACOUNDA-Trafic illicite de bois : Un cultivateur condamné à deux ans de prison

A. S, le mis en cause dans cette affaire, est un cultivateur âgé de 20 ans. À bord d’une charrette attelée à un cheval, il a été arrêté nuitamment par les agents des services des Eaux et forêts dans un village situé à Makacolibatang (département de Tambacounda), commune frontalière avec la Gambie. A.S revenait du village de Saré Koungheul (Gambie) où il avait pu acheminer un tronc de bois de venne.

Il avait reconnu l’infraction à l’enquête, avouant même que c’est son oncle qui l’avait commissionné pour transporter le bois jusqu’en Gambie, moyennant somme d’argent. Mais à la barre, le jeune cultivateur a récusé les faits qui

lui sont reprochés.

À son interception, les agents des Eaux et forêts avaient découvert des débris d’écorce fraiche de bois de venne et le dispositif nécessaire pour immobiliser le tronc de bois sur la charrette. Des indices saisis à la barre par le capitaine Gaye, chef de service départemental des Eaux et forêts de Tambacounda, pour soutenir qu’ A.S avait bien acheminé le produit hors du Sénégal et qu’il se livrait à un trafic international illicite de bois de venne, une espèce forestière protégée.

A.S est finalement reconnu coupable des faits et condamné à deux ans d’emprisonnement ferme avec une amende de 15 millions de FCFA.

Témoin