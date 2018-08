TABASKI CHEZ LES LAYENNES : L’Imam pour plus de responsabilité des parents et un pays de valeurs

La communauté Layenne a célébré ce mercredi la fête de l’AID-AL-FITR appelée Tabaski. A cette occasion, l’Imam Libasse a prescrit aux Sénégalais d’opérer un « retour » sur les valeurs. « Les parents doivent savoir qu’il est de leur responsabilité de veiller à l’éducation et à la formation des enfants. En ces temps où, les coutumes et traditions ont tendances à disparaitre, ils doivent faire preuve de vigilance », laissa-t-il méditer. L’Imam de la mosquée des Layennes invite toujours le peuple à se rappeler le Tout puissant et à plus de tolérance et d’humanité.